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Здание в Сочи, которое стало эпицентром антидопингового скандала с участием российских спортсменов в 2014 году, теперь превратилось в ресторан. Владельцы решили по полной использовать скандальную славу сочинской лаборатории и создать необычное меню.

В барной карте заведения значатся два коктейля, связанные с допинговым скандалом. "Мельдоний" назвали в честь вещества, которое нашли в пробах теннисистки Марии Шараповой в 2016 году. В сочинском баре коктейль состоит из дикой смеси абсента и энергетика Red Bull. "Проба Б" - коктейль, названный в честь главного антидопингового теста, включает в себя самбуку, текилу и соус табаско.

Напомним, что бывший директор антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США, в 2016 году заявил зарубежным СМИ, что лично участвовал в подмене около 100 проб мочи российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи. Также он заявил о разработке коктейля из трех анаболических стероидов, который по его рекомендации принимали многие атлеты, включая участников олимпиад в Лондоне и Сочи. В итоге после скандала многие российские призеры Олимпийских игр в Сочи были лишены медалей, а сейчас атлетам запретили выступать на очередной зимней Олимпиаде в Пхенчхане под флагом России.

Уже четыре года коктейли в здании антидопинговой лаборатории содержат только алкоголь, а не стероиды, пишет AP. Менеджер заведения Елена Дятлова говорит, что в ресторане создали необычное меню, "чтобы не забыть историю этого здания". Женщина уточнила, что считает допинг-скандал "действительно неприятным моментом для России".

Ресторан в бывшей антидопинговой лаборатории пользуется популярностью у туристов. Заместитель мэра Сергей Юрченко говорит, что в прошлом году курорт посетили 6,5 млн туристов, около 85% из которых россияне. Российское правительство потратило около 51 млрд долларов на Олимпиаду и строительство соответствующой инфраструктуры для Сочи. По словам Юрченко, с момента проведения Олимпиады население города увеличилось на 50% до 600 тыс. человек. Многие россияне переехали на юг ради хорошей погоды круглый год.