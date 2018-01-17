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В фильмах о современном мире почти всегда присутствует женщина, которую изнасилуют, заявила актриса Кира Найтли. Она призналась Variety, что по этой причине перестала сниматься в проектах о нашем времени.

"Мне кажется безвкусным то, как в кино изображают [современных] женщин, в то время как сценарии об известных женщинах из прошлого всегда меня вдохновляют", — подчеркнула артистка.

По словам Найтли, благодаря студиям Netflix и Amazon ситуация в индустрии улучшилась, стали появляться ленты про сильных женщин и женские истории.

"Я неожиданно стала получать сценарии, в которых современных девушек не насилуют на первых пяти страницах, и они не играют простые роли любящей подружки или жены", — призналась она.

Ранее в январе фанаты "Звездных войн", недовольные появлением большого числа женщин в ведущих ролях в восьмом эпизоде франшизы, выпустили урезанную "Шовинистскую версию" фильма.

Кира Найтли — британская актриса, известная по ролям в серии "Пираты Карибского моря", картинах "Анна Каренина", "Доктор Живаго", "Игра в имитацию" и "Гордость и предубеждение".