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Пользователь твиттера обнаружил уязвимость в iOS и macOS, позволяющая мгновенно выключить гаджет от Apple. Об этом сообщает 9to5Mac.

Если открыть указанную ссылку (https://iabem97.github.io/chaiOS/) с iPhone или MacBook, устройство выключается. Исправить проблему можно посредством перезагрузки.

Обнаруживший находку отмечает, что такие ссылки часто используются для розыгрышей и не несут в себе реальной угрозы, поэтому Apple не торопится исправлять подобные уязвимости.

Фото: Pixabay