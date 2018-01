В мире |

Семья ребенка со скандальной рекламной фотографии магазина H&M вынуждена была переехать из соображений безопасности.

На прошлой неделе южноафриканские активисты, возмущенные изображением чернокожего ребенка в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях" атаковали несколько магазинов H&M.

О том, что семья пятилетнего Лиама Манго была вынуждена переехать из дома в Стокгольме, Би-би-си рассказала его мать Терри Манго.

Как говорит Манго, она по-прежнему подвергается нападкам в сети из-за своего заявления о том, что не видит расистского посыла в фотографии H&M.

"Они считают, что я продалась. Я - позор афроамериканцев и всех чернокожих. Они считают, что я продала сына за деньги," - говорит Терри Манго.

"Я уважаю мнение других по этому вопросу. Я знаю, что расизм существует, но надпись на толстовке расистской не считаю," - добавила она.

Скандал вокруг фото Лиама Манго в последние набирает обороты. В субботу сразу несколько магазинов в ЮАР подверглись нападению левых радикалов.

Нападения координировались леворадикальной партией "Борцы за экономическую свободу", которая сочла рекламу H&M вопиющим проявлением расизма.

Компания принесла извинения за фото за несколько дней до нападений, но активисты в ЮАР заявили, что их не принимают.

We are not outside, we are inside .........@h&m pic.twitter.com/PvVgVTCL91