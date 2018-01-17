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За сутки курс криптовалюты биткоин обрушился на четверть — до 10 тыс. долларов. К утру 17 января курс немного выровнялся — до 11 тыс. долларов. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Coinmarketcap, за сутки практически все крупные криптовалюты резко обвалились в цене. Эксперты связывают это со слухами, что китайские власти намерены заблокировать все платформы для торговли криптовалютой, а также с возможным запретом торговли биткоинами в Южной Корее. На сегодняшний день эти страны являются одними из крупнейших рынков криптовалют в мире.

За месяц курс биткоина упал практически на 45% — от 20 тыс. долларов в максимальном значении в середине декабря до 11 тыс. долларов в середине января.