В Британии похищено редкое издание "Гарри Поттера" стоимостью £40 тысяч
В мире | 17 января 2018 года, 16:46
Из дома в британском городе Тетфорд украли первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» стоимостью около £40 тыс., сообщает «Би-би-си».
По имеющимся данным, ограбление произошло между 8 и 9 января. Пропало 12 редких книг, в том числе первое издание «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина, четыре первых издания сказок о Винни-Пухе Алана Александра Милна, первое издание «Цвета волшебства» Терри Пратчетта.
Полиция призвала общественность, особенно книжных дилеров и сотрудников специализированных книжных магазинов, проявить бдительность в случае, если эти издания будут предложены к продаже.
Ранее сообщалось, что в Британии первое издание книги о Гарри Поттере продали за $140 тыс.
фото Twitter
Источник: Газета.ru