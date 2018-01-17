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Из дома в британском городе Тетфорд украли первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» стоимостью около £40 тыс., сообщает «Би-би-си».

По имеющимся данным, ограбление произошло между 8 и 9 января. Пропало 12 редких книг, в том числе первое издание «Хоббита» Джона Рональда Руэла Толкина, четыре первых издания сказок о Винни-Пухе Алана Александра Милна, первое издание «Цвета волшебства» Терри Пратчетта.

Полиция призвала общественность, особенно книжных дилеров и сотрудников специализированных книжных магазинов, проявить бдительность в случае, если эти издания будут предложены к продаже.

Ранее сообщалось, что в Британии первое издание книги о Гарри Поттере продали за $140 тыс.

фото Twitter