Во Франции иностранцы сбежали из тюрьмы по связанным простыням  (1)

фото

В мире | 17 января 2018 года, 19:44

Четыре иностранца сбежали из центра содержания под стражей в департаменте Эсон (столичный регион Франции) в разгар охвативших страну акций протеста, проводимых тюремными надзирателями, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Побег произошел в ночь на среду в городе Палезо: заключенные перепилили решетки на окнах и бежали, спустившись на самодельных канатах из связанных простыней. Национальная принадлежность беглецов не уточняется.

По данным газеты Parisien, полицейский профсоюз выражал озабоченность режимом содержания в центре, где на 20 заключенных приходилось только четыре полицейских, вынужденных работать в несколько смен.

​С понедельника во Франции проходят масштабные протесты сотрудников пенитенциарных учреждений, недовольных низким уровнем безопасности работы в тюрьмах. В последние дни несколько надзирателей пострадали от нападений заключенных.

В свою очередь заключенные жалуются на перенаселенность и другие условия содержания в тюрьмах. По данным Международной наблюдательной комиссии тюрем (OIP), не менее 36 тюрем во Франции признаны властями страны или Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) подвергающими заключенных бесчеловечному или унижающему обращению.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Vik19 минут назад
Бизнес план - пусть заключенные и надзиратели из Франции за деньги приезжают в наши тюрьмы - первые посидеть, вторые поработать, таким образом наше государство заработает, а французское сэкономит деньги на стройке или ремонте тюрем, потому что все жалобы быстро отпадут. :)
Ответить