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Социологи Вильнюсского университета представили результаты исследования причин самоубийств в Литве. По полученным данным, с момента восстановления независимости республики 11 марта 1990 года до 2016 года суицид совершили 35 тысяч жителей страны.

Литва является одним из мировых лидеров по числу самоубийств — больше 28 случаев на 100 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения, хуже только в Гайане, КНДР, Южной Корее и Шри-Ланке.

Вильнюсские социологи сообщили: на одно самоубийство приходится до 20 попыток суицида, то есть за годы независимости пытались покончить с собой сотни тысяч человек.

Среди причин суицидов специалисты Вильнюсского университета назвали стрессы, смерть близких, высокую занятость, финансовую уязвимость, психические и физические проблемы со здоровьем, высокие требования к себе и проблемы на работе, безработицу и трудности с поиском работы.

Источник: pnp.ru