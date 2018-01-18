В Португалии в ананасах нашли тонну кокаина

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В мире | 18 января 2018 года, 07:35

В Португалии в ананасах нашли тонну кокаина. Об этом сообщает ABC News.

Кокаин был завернут в желтый воск и спрятан в кожуру ананасов, под видом которых наркотик и был ввезен в страну.

В результате операции, проведенной полицией Испании и Португалии, было арестовано девять членов группировки, поставлявшей наркотики из Южной Америки.

Проведенная операция стала частью длительного расследования, начавшегося на территории двух стран в апреле прошлого года.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

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