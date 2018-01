В мире |

В Португалии в ананасах нашли тонну кокаина. Об этом сообщает ABC News.

Кокаин был завернут в желтый воск и спрятан в кожуру ананасов, под видом которых наркотик и был ввезен в страну.

В результате операции, проведенной полицией Испании и Португалии, было арестовано девять членов группировки, поставлявшей наркотики из Южной Америки.

