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На Олимпиаде в Пхенчхане КНДР выступит в четырех видах спорта. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главу организационного комитета зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Ли Хи Бома.

По словам Бома, северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях по фигурному катанию в парах, горнолыжному спорту, а также в лыжных гонках и женском хоккее.

Напомним, как ранее писал Mixnew, сборные КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на открытии Игр в Пхенчхане.

Фото: pixabay.com