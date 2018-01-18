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Газета Telegraрh сообщила, что Скотланд-Ярд начал расследование в отношении актера Кевина Спейси после обращения мужчины, который утверждает, что Спейси совершил в отношении него действия сексуального характера в 2005 году в Лондоне.

Как отмечает издание, представитель полиции в сообщении не назвал имени актера, однако исходя из деталей можно сделать вывод, что речь идет именно о Спейси.

Сообщается, что это уже третье обвинение в изнасиловании против актера, которое расследуется Скотланд-Ярдом. Мужчина, обратившийся в полицию 13 декабря, заявил, что инцидент произошел в 2005 году в Вестминстере.

Ранее руководитель охранной фирмы в США обвинил голливудского актера Кевина Спейси в расизме, заявив, что актер отказался пожать руки чернокожим сотрудникам фирмы на съемочной площадке сериала "Карточный домик".

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, около 15 человек обвинили актера в домогательствах.

Источник: ria.ru