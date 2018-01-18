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Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что присудил свою обещанную премию "фейковых СМИ".

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

"А вот и победители конкурса фейковых новостей", — написал Трамп, сопроводив свою запись ссылкой на сайт Республиканской партии.

"Несмотря на очень коррумпированное и нечестное освещение в СМИ, есть много замечательных репортеров, которых я уважаю, и много хороших новостей, которыми американский народ может гордиться!" — добавил Трамп.

Список возглавил лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля и колумнист газеты New York Times Пол Кругман. Будучи ярым сторонником Демократической партии, он удостоился первого места за свое пророчество в ночь президентских выборов 9 ноября 2016 года, что рынки не переживут избрания Трампа.

"Похоже, что президентом будет Дональд Трамп, а рынки падают… На вопрос, когда восстановятся, первоначальный ответ таков: никогда", — написал Кругман.

За год с момента инаугурации Трампа биржевой индекс S&P 500 вырос почти на 25%, высокотехнологичный индекс NASDAQ — на 30%.

На втором месте среди "лауреатов" оказался ветеран новостной журналистики Брайан Росс.

Журналиста на постоянной основе отстранили от эфира ABC News за некорректную новость о "российском деле", которое занимает СМИ в США уже полтора года.

Росс объявил со ссылкой на источники, что экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн намерен дать показания, будто Трамп в ходе предвыборной кампании дал ему указание "связаться с русскими".

Росс утверждал, что это может стать основанием для импичмента Трампу. Биржевые индексы резко упали после репортажа журналиста, который впоследствии был дезавуирован телеканалом. Белый дом, как и Кремль, отрицает наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.

На третьем месте в списке "лауреатов" оказался телеканал CNN, который сообщил, будто зять президента Джаред Кушнер получил от сайта WikiLeaks предложение изучить оказавшиеся в распоряжении сайта документы Национального комитета Демократической партии еще до их публикации.

Телеканал предположил, что это является доказательством "сговора Трампа с Россией", поскольку американские спецслужбы подозревали Россию во взломе и передаче документов WikiLeaks (Москва это отрицает).

Впоследствии выяснилось, что WikiLeaks послали Кушнеру ссылку на уже опубликованные и всем известные документы, так что никакого "сговора" до публикации не было. CNN выпустил поправку в запутанных выражениях, сообщив, что "обновил репортаж, включив туда правильную дату электронного письма", хотя в действительности весь репортаж оказался ложным.

Источник: ria.ru