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16 января появилось видео, снятое курсантами Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева (УИГА), в котором они пародируют клип на песню "Satisfaction" итальянского диджея Бенни Бенасси.

Местные СМИ начали приводить комментарии оскорбленных пользователей, которые считают, что курсанты "позорят гражданскую авиацию".

Было решено создать специальную комиссию, которая займется проверкой этого клипа. Планируется установить, кто именно принимал участие в танцах.

Отмечается, что видео было с точностью скопировано с ролика на YouTube, опубликованного в 2015 году солдатами британской армии.

Ректор Ульяновского лётного училища Сергей Краснов пообещал, что после выяснения всех обстоятельств будут приняты соответствующие меры в отношении курсантов, снявших эротический клип на песню Satisfaction.

Ректор также опроверг уже появившуюся в СМИ информацию о том, что курсанты были отчислены. Он добавил, что в случае, если вина будет доказана, их ждут суровые наказания.

Источник: interfax.ru