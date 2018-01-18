В России спецкомиссия проверит видео с танцем летчиков-курсантов (5)
16 января появилось видео, снятое курсантами Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева (УИГА), в котором они пародируют клип на песню "Satisfaction" итальянского диджея Бенни Бенасси.
Местные СМИ начали приводить комментарии оскорбленных пользователей, которые считают, что курсанты "позорят гражданскую авиацию".
Было решено создать специальную комиссию, которая займется проверкой этого клипа. Планируется установить, кто именно принимал участие в танцах.
Отмечается, что видео было с точностью скопировано с ролика на YouTube, опубликованного в 2015 году солдатами британской армии.
Ректор Ульяновского лётного училища Сергей Краснов пообещал, что после выяснения всех обстоятельств будут приняты соответствующие меры в отношении курсантов, снявших эротический клип на песню Satisfaction.
Ректор также опроверг уже появившуюся в СМИ информацию о том, что курсанты были отчислены. Он добавил, что в случае, если вина будет доказана, их ждут суровые наказания.
Источник: interfax.ru
Чтобы Россиию опозорили, сучёныши!
Клип снят уж очень профессионально, у них у самих так не получилось бы. Там одних дублей была туева хуча, плюс такая же хуча монтажа - если только для себя, им бы это просто надоело. Да и при всем желании так бы не получилось.
Ишь вы, гомики-пуссирайтики - выдрать бы вас как следует! Но сначала отчислить.
Или вообще по стенке размазать - позорите Чкалова, Маресьева, да просто всех нормпльных летчиков.