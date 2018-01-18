Порнозвезда рассказала о "сексе по учебнику" с Трампом (3)
Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), признавалась в сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает журнал о жизни звезд InTouch Weekly, опубликовавший ее интервью 2011 года.
Издание отреагировало на появившуюся информацию о том, что адвокат Трампа заплатил порнозвезде в разгар президентской кампании 130 тысяч долларов за молчание. Позднее в Белом доме эти данные назвали ложью.
"Ничего особенного, как по учебнику", — рассказала порнозвезда.
"Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека в его возрасте. После секса он попросил подписать экземпляр фильма "Три желания" с моим участием", - утверждает Клиффорд.
Она добавила, что интимная близость с Трампом случилась в 2006 году, спустя три месяца после рождения у Дональда и Мелании сына Баррона.
Источник: lenta.ru
Фото: screenshot/youtube.com
Вы на это страшилище силиконоботексное глянте.
Ей же самой нужно платить тому кто её...ну сами знаете.
Трам далеко не лох последний, что бы на такое позарится.
При желании очередь из очень даже приятных женщин организовать способен, уж коли возникнут желания.
Какие низкосортные сми в Вашингтоне стали, коль да же заказуху более правдоподобную состряпать не в состоянии.Или народ там уже такой. что "есть" всё подряд без разбору?