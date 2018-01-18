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Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), признавалась в сексуальной связи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает журнал о жизни звезд InTouch Weekly, опубликовавший ее интервью 2011 года.

Издание отреагировало на появившуюся информацию о том, что адвокат Трампа заплатил порнозвезде в разгар президентской кампании 130 тысяч долларов за молчание. Позднее в Белом доме эти данные назвали ложью.

"Ничего особенного, как по учебнику", — рассказала порнозвезда.

"Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека в его возрасте. После секса он попросил подписать экземпляр фильма "Три желания" с моим участием", - утверждает Клиффорд.

Она добавила, что интимная близость с Трампом случилась в 2006 году, спустя три месяца после рождения у Дональда и Мелании сына Баррона.

Источник: lenta.ru

Фото: screenshot/youtube.com