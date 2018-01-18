52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания пассажирского автобуса погибли 52 человека, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, погибшие - граждане Узбекистана.
Kazakhstan ge bus eh gai roave 52 meehun maru vejje https://t.co/eF6e4w3A54 pic.twitter.com/3fYlW70Oll— adduLIVE (@addulive) 18 января 2018 г.
Возгорание произошло в 10 км от поселка Калыбай. В салоне "Икаруса" находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выбраться. Остальные 52 человека погибли на месте.
Среди выживших - оба водителя, граждане Казахстана, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям страны, подчеркивая, что это предварительная информация.
At least 52 dead in bus fire in western Kazakhstan (VIDEO via @https://www.instagram.com/askar_aktileu/) https://t.co/E53eDiW1x1 pic.twitter.com/EubXTKQEAC— RT (@RT_com) 18 января 2018 г.
В департаменте по ЧС Актюбинской области Казахстана считают, что причиной пожара в автобусе могла стать неисправность транспортного средства, а именно - замыкание проводки.
Кроме того, по данным ведомства, автобус был перегружен.
Источник: interfax.ru