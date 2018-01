В мире |

В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания пассажирского автобуса погибли 52 человека, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, погибшие - граждане Узбекистана.

Возгорание произошло в 10 км от поселка Калыбай. В салоне "Икаруса" находились 55 пассажиров и 2 водителя. Пятерым пассажирам удалось выбраться. Остальные 52 человека погибли на месте.

Среди выживших - оба водителя, граждане Казахстана, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям страны, подчеркивая, что это предварительная информация.

At least 52 dead in bus fire in western Kazakhstan (VIDEO via @https://www.instagram.com/askar_aktileu/) https://t.co/E53eDiW1x1 pic.twitter.com/EubXTKQEAC