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В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания автобуса погибли 52 человека, подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

"18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны) в Иргизском районе Актюбинской области,в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается", - сообщил Иманкулов.

По его словам, пятерым пассажирам удалось выбраться. "Остальные 52 человека погибли на месте", - уточнил он.

В настоящее время пятерым выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф Комитета ЧС.

"В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы", - сказал представитель Комитета по ЧС.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, добавил Иманкулов.

В департаменте по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Казахстана считают, что причиной пожара в автобусе могла стать неисправность транспортного средства.

"Предварительная причина пожара - замыкание проводки", - сообщили в ДЧС в четверг на брифинге в Актобе (административный центр региона).

Кроме того, по данным ведомства, автобус был перегружен.

Источник: interfax.ru