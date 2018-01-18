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Компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр 2018 года, однако атлеты, не уличенные в употреблении допинга, смогут выступить на Играх в статусе "спортсменов-олимпийцев из России".

Экипировка россиян должна соответствовать требованиям МОК.

Фотографии формы российских спортсменов опубликованы на странице ZASPORT в сети Instagram.

Zasport опубликовали эскизы новой формы российских спортсменов для Олимпийских игр pic.twitter.com/zRhbfgUbSd — Обозреватель: Россия (@obzorRUSS) 18 января 2018 г.

"Основные цвета коллекции – серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Эскизы формы были одобрены МОК", - написал производитель под фото коллекции.

Также в компании добавили, что "экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно".

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.