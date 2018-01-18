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В Нидерландах из-за сильной бури с порывами ветра до 140 км/ч повреждены здания, нарушено движение транспорта, в том числе поездов. Амстердамский аэропорт Схипхол — один из крупнейших в Европе — временно не принимает и не отправляет рейсы, пишет The Local.

В результате бури, по данным МВД Нидерландов, из-за упавших деревьев погибли два человека. Смерть еще одного человека также, предположительно, связана с бурей, однако полиция пока до конца не установила обстоятельства его гибели. Как минимум один человек погиб из-за бури в Бельгии, закрыт порт в Генте.

В Германии из-за штормового ветра отменены занятия в школах во многих регионах. В земле Северный Рейн-Вестфалия остановлено железнодорожное сообщение.

В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества около 32 тысяч человек.

Известно, что из-за урагана уже множество людей получили травмы. Большинство из них пострадали в результате ДТП, которые произошли на дорогах из-за гололеда.

В пятницу, 19 января, "Фредерике" должен утихнуть, а к выходным вообще потерять свою силу.

Фото: Flickr