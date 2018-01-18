Трампа раскритиковали за присуждение "премий за фейковые новости"
Президент Трамп огласил список изданий и журналистов, "награжденных" давно обещанной им "премией за фейковые новости".
Больше всего "наград" от Трампа досталось таким авторитетным американским изданиям, как газеты New York Times и Washington Post, а также телеканал Си-эн-эн.
Как написал президент в своем твите, Америка под его руководством "способна преодолеть сопротивление необъективной прессы и снова стать великой страной".
Однако выступление Трампа немедленно вызвало острую критику со стороны ведущих республиканцев, обвинивших его в использовании сталинистских методов пропаганды.
Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк раскритиковал президента за то, что тот, по его словам, игнорирует правду, а также называет средства информации "врагом народа".
Сенатор Джон Маккейн опубликовал в газете Washington Post статью, в которой призывает президента прекратить нападки на прессу.
Ранее на сайте Республиканской партии был опубликован список изданий и журналистов, которые, по мнению президента, искажают новости.
На первом месте в этом списке - известный экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман, автор регулярной колонки в газете New York Times.
В заявлении администрации говорится, что Кругман удостоился этой "награды" за то, что в день исторической победы президента Трампа на выборах предсказал, что американская экономика никогда не оправится.
Тогда Кругман действительно опубликовал комментарий, в котором высказывал мнение, что мировая экономика может пострадать от неопытности нового президента и непредсказуемости его действий. Но за год после инаугурации Трампа биржевые индексы американской экономики выросли.
На втором месте в "списке Трампа" - репортер телеканала Эй-би-си Брайан Росс, ошибочно сообщивший, что Трамп якобы отдал распоряжение бывшему советнику по безопасности Майклу Флинну вступить в контакт с российскими представителями в ходе предвыборной кампании. Руководство канала после этого отстранило Росса от работы.
Вот полный список "лауреатов" "премии Трампа за фейковые новости".
Пол Кругман (New York Times) за предсказание, что рынки никогда не оправятся после победы Трампа на выборах.
Брайян Росс (ABC News) за сообщение о Майкле Флинне.
Си-эн-эн за сообщение, что Трамп якобы имел доступ к документам, полученным от сайта WikiLeaks.
Times за сообщение, что Трамп якобы распорядился убрать бюст Мартина Лютера Кинга из Овального кабинета.
Washington Post за твит обозревателя Дейва Вигеля о том, что на митинге сторонников Трампа во Флориде в декабре было мало людей.
Си-эн-эн за видеорепортаж о том, что Трамп якобы перекормил рыбок во время встречи с премьер-министром Японии.
Си-эн-эн за сообщение, что Энтони Скарамуччи якобы имел связи с Россией.
Newsweek за сообщение, что жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда якобы отказалась пожать Трампу руку.
Си-эн-эн за сообщение, что бывший директор ФБР Джеймс Коми намерен опровергнуть утверждение президента о том, что тот не находится под следствием.
New York Times за сообщение о том, что администрация Трампа якобы скрывает доклад об изменениях климата.
Все репортажи о "сговоре с Россией". "Сговор с Россией - наверное, величайшая фальшивка, которую когда-либо подсовывали американскому народу. НИКАКОГО СГОВОРА НЕТ!"- написал Трамп.