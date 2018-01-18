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Легендарная французская актриса и защитница животных Брижит Бардо полагает, что заявления актрис о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров лицемерны. Об этом она рассказала в интервью журналу Paris Match, посвященном выходу ее мемуаров.

"Многие актрисы намеренно заигрывают с продюсерами, чтобы получить роль, а затем, с целью спровоцировать разговоры о себе, они начинают рассказывать о том, что их домогались. Что касается именно их, а не женщин в целом, то такие заявления в большинстве случаев лицемерны, смешны и неинтересны", - приводит слова Бардо ТАСС.

Актриса также заверила, что никогда не сталкивалась с домогательствами, несмотря на то что была секс-символом 50-х и 60-х годов. Касательно сомнительных комплиментов она заметила, что иногда они бывают приятны.

Отметим, на днях на тему домогательств высказалась еще одна легенда, на этот раз американская. Как пишет журнал People, Шерон Стоун долго смеялась, когда ее спросили,приставал ли к ней кто-нибудь, а потом сказала: "Я 40 лет в этом бизнесе. Можете представить себе бизнес, в который я пришла 40 лет назад? С мои внешним видом, из ниоткуда - из Пенсильвании? Я пришла безо всякой защиты. Я повидала все". При этом звезда "Основного инстинкта" отказалась приводить какие-либо подробности и называть своих обидчиков.

Ранее группа актрис, писательниц и общественных деятелей, возглавляемая француженкой Катрин Денев, выступила с открытыми письмом против "ненависти к мужчинам", которая возникла после массовых разоблачений относительно домогательств. Они высказались в защиту права мужчин ухаживать за женщинами. Позднее Денев извинилась перед жертвами сексуальных домогательств, которых могло обидеть ее письмо.