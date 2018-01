В мире |

18 января пользователи Facebook Messenger сообщили об ошибке, из-за которой приложение не позволяет набрать больше двух-трех слов в одном сообщении. На жалобы, появившиеся в соцсетях, обратило внимание издание The Next Web.

Судя по всему, раздражающий баг затронул лишь некоторых пользователей мессенджера Facebook и в основном проявился на устройствах с iOS. Так, одной из жертв ошибки стал журналист издания TechCrunch Джош Констин. Он выяснил, что простой перезапуск приложения не решает проблему, а другие пользователи не избавились от нее и после полной переустановки Facebook Messenger.

Один из пользователей опубликовал в своем микроблоге короткое видео, наглядно демонстрирующее суть проблемы.

@messenger your app is totally broken on iOS 11 right now. I can only type 1-2 words. pic.twitter.com/Dx82BJVwEm