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Приемная дочь Вуди Аллена актриса Дилан Фэрроу в очередном интервью заявила, что сожалеет, что кинорежиссера не привлекли к ответственности после того, как она заявила, что отчим ее совратил.

"Он врет, и врет уже очень давно," - сказала Фэрроу в интервью американскому телеканалу Си-би-эс. Это было первое интервью Фэрроу, полностью посвященное ее обвинениям в адрес Аллена.

"Я хочу показать лицо и рассказать свою историю. Я хочу высказаться," - заявила Фэрроу в интервью Си-би-эс.

Она повторила обвинения в адрес режиссера, рассказав о случае, произошедшем, как она утверждает, 4 августа 1992 года.

"Мой отец [Аллен] отвел меня на антресоли на чердаке в загородном доме моей матери в Коннектикуте," - сказала она.

"Он сказал, чтобы я легла на живот и поиграла с игрушечной железной дорогой брата, которая уже была там установлена. Я начала играть, а он сел сзади меня, в дверном проеме. Потом я подверглась сексуальному насилию," - рассказала приемная дочь режиссера.

Сам режиссер всегда отрицал эту историю, заверяя, что она сфабрикована его бывшей женой, матерью актрисы Мией Фэрроу.

"Несмотря на то, что семья Фэрроу цинично пользуется возможностью, данной им движением "Время вышло", чтобы вновь повторить эти нелепые обвинения, они не становятся от этого более правдивыми," - говорится в заявлении Аллена, выпущенном после интервью.

В том же заявлении Аллен утверждает, что обвинения расследовались социальными службами еще 25 лет назад, когда Фэрроу впервые их выдвинула.

Когда эти обвинения впервые прозвучали 25 лет назад, сотрудники службы охраны детей штата Нью-Йорк и эксперты по сексуальному насилию над детьми больницы Йель-Нью-Хейвен . Обе организации после многомесячных расследований независимо друг от друга пришли к выводу, что никаких домогательств не было.

Вместо этого они пришли к заключению, что скорее всего эту историю беззащитному ребенку внушила мать, обозленная сложным разводом.

Старший брат Дилан Мозес говорил, что видел, как их мать занимается именно этим - она постоянно настраивала Дилан с целью внушить ей мысль о том, что ее отец - опасный сексуальный хищник. Это, кажется, сработало, и к сожалению, я уверен, что Дилан сама верит в то, что говорит.

Несмотря на то, что семья Фэрроу цинично пользуется возможностью, данной им движением "Время вышло", чтобы вновь повторить эти нелепые обвинения, они не становятся от этого более правдивыми. Я никогда не совращал свою дочь - как установили все расследования четверть века назад.

Аллен и домогательства

Фэрроу давно обвиняет Аллена в домогательствах, но он никогда не привлекался к ответственности в этой связи. В интервью она рассказала, что что хотела бы, чтобы Аллену предъявили обвинения еще тогда, в 1992 году.

"Я жалею, что их не предъявили, даже если сейчас уже ничего не изменить. Уже тогда я была сильно травмирована," - сказала 32-летняя актриса.

После того как Дилан Фэрроу вновь заговорила о предполагаемом факте насилия перед церемонией накануне вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе, Аллена начали критиковать - несколько актеров заявили, что сожалеют о решении работать с ним.

Звезда фильмов "Интерстеллар" и "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе заявил, что передаст весь свой гонорар за работу над следующим фильмом Аллена на благотворительность.

Актер написал, что хотел "быть достойным стоять плечом к плечу с храбрыми артистами, которые борются за то, чтобы со всеми людьми обращались с заслуженным достоинством и уважением".

Еще в октябре прошлого года так же поступил еще один занятый в фильме актер Гриффин Ньюман, который написал в "Твиттере", что "глубоко сожалеет" о работе с Алленом и не будет работать с ним в будущем, а свой гонорар за участие в съемках пожертвует крупнейшему в США фонду помощи жертв сексуального насилия RAINN.

Фото: Flickr