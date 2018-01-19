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Десятки сотрудниц ООН рассказали о многочисленных случаях сексуальных домогательств в организации, передает The Guardian со ссылкой на собственное расследование.

Женщины рассказали, что руководство организации "закрывает глаза на происходящее", а также добавили, что из-за публичных рассказов об этом они могут лишиться работы.

"Если вы сообщите об этом — ваша карьера закончена", — рассказала одна из пострадавших.

В ООН прокомментировали публикацию, заявив, что знают о проблеме, а также рассказали, что генсек Антониу Гутерриш "уделяет приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и поддерживает политику нулевой терпимости".

Фото: Flickr