СМИ: сотрудницы ООН рассказали о домогательствах в организации (1)
В мире | 19 января 2018 года, 08:22
Десятки сотрудниц ООН рассказали о многочисленных случаях сексуальных домогательств в организации, передает The Guardian со ссылкой на собственное расследование.
Женщины рассказали, что руководство организации "закрывает глаза на происходящее", а также добавили, что из-за публичных рассказов об этом они могут лишиться работы.
"Если вы сообщите об этом — ваша карьера закончена", — рассказала одна из пострадавших.
В ООН прокомментировали публикацию, заявив, что знают о проблеме, а также рассказали, что генсек Антониу Гутерриш "уделяет приоритетное внимание борьбе с сексуальными домогательствами и поддерживает политику нулевой терпимости".
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru
Наверняка до местечковых красавиц домагиваются агрессивные российские дипломаты... :))
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