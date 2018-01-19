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Международный олимпийский комитет (МОК) получил 2492 допинг-пробы российских спортсменов в период с апреля по декабрь 2017 года, сообщает ТАСС.

Перед Олимпийскими играми 2018 года россияне сдали наибольшее количество проб. Всего национальными антидопинговыми организациями и международными федерациями зимних видов спорта было обработано около 14 тысяч допинг-проб у более, чем у шести тысяч спортсменов из 61 страны.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

Фото: Flickr