Ученые: 2017 год оказался в тройке самых теплых в истории (+ОПРОС)
В мире | 19 января 2018 года, 09:03
Прошедший 2017 год стал третьим по уровню средних температур Земли после 2016 и 2015 годов, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
В докладе NOAA говорится, что в течение 2017 года средняя температура поверхности земли и океана была на 0,84°С выше, чем в среднем в XX веке, он стал третьим самым теплым по данным истории наблюдений с 1880 по 2017 год, уступив 2016-му, который был самым теплым, и 2015-му, который занял второе место.
Как отмечается в докладе, 2017 год стал третьим самым теплым годом в истории и самым теплым годом без присутствия климатического феномена Эль-Ниньо.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru