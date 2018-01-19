На Украине нашли месторождение золота (4)

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В мире | 19 января 2018 года, 10:52

В Раховском районе Закарпатской области Украины геологи обнаружили месторождение золота с запасом руды в 2,4 тонны. Об этом сообщается на сайте Государственной службы геологии и недр республики.

Директор корпоративных рейтингов агентства АКРА Максим Худалов заявил РБК, что строить в этом месте завод «нет смысла». Он напомнил, что золото на Украине добывалось до 1917 года. В советский период внимание геологов было обращено на более перспективные месторождения.

«Подтвержденные запасы золота на Украине оцениваются в 40 тонн. Это меньше, чем в России принято классифицировать как стратегическое месторождение [не менее 50 тонн]. При этом они достаточно широко разбросаны по территории страны. В то же время средние содержания в руде на уровне 5 г/т, что сегодня выглядит приемлемым», — отметил Худалов.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 4
:-) 3 часа назад
Золото не сало!
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Св3 часа назад
Да не было никакой Украины до 1917 года. А Рахов до 1944г. вообще был под автро-венграми и румынами.
А золотодобыча- процесс недешёвый, стоит ли овчинка выделки? У нас тоже как-то вроде нефть находили :)))
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Местный1 час назад
Немедленно закройте сейф Порошенко. Что за безпардонность?!
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