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В Instagram появилась новая функция, которая покажет, когда пользователь последний раз заходил в приложение. Об этом сообщает Business Insider.

Время последнего визита будет показываться не всем, а только тем людям, с кем пользователь вел приватную переписку в разделе личных сообщений. Отмечается, что эту функцию можно легко отключить в «Настройках».

Ранее в Twitter признали, что читают личные сообщения пользователей.