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Скандальный ролик курсантов Ульяновского института гражданской авиации запустил в России волну аналогичных видео. В своеобразном флешмобе принимает участие молодежь из разных городов.

Накануне в интернете появился клип, снятый учащимися Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области.

Позже на YouTube выложили видео с молодыми людьми, танцующими в футболках МЧС. Его приписывают курсантам Академии гражданской защиты МЧС и Уральского института государственной противопожарной службы.

Уралпресса.ru пишет, что свою версию сняли и учащиеся кадетского класса школы N4 города Коврова Владимирской области. Однако данная видеозапись была удалена пользователем.

Кроме того, в сети появилась и женская версия клипа. Ее сняли студентки сельскохозяйственного техникума города Рязаново Ульяновской области. "Кто просил женскую версию? Рязановский техникум продолжает ловить хайп", - сказано в подписи к ролику.

Еще одну "ответку" уральским курсантам записали в Казани.

А в Нижневартовске молодежь решила выделиться и сняла пародию на пародию. Ролик называется "Satisfaction в минус 37", молодые люди в нем танцуют в верхней одежде на улице.

На всех видеозаписях "актеры" стараются скрывать лица, очевидно, чтобы избежать возможных негативных последствий со стороны руководства вузов.

Как известно, ролик, записанный ульяновскими курсантами, подвергся критике и спровоцировал разбирательство в учебном заведении. Курсантам, участвовавшим в записи, пригрозили отчислением.

Источник: newsru.com