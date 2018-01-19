В мире |

Организаторы зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане реализовали 744,8 тысячи билетов на соревнования, что составляет почти 70% от общего числа, передает ТАСС со ссылкой на НОК Южной Кореи.

Отмечается, что почти полностью распроданы все места на соревнования фигуристов, на турнир по керлингу и матчи с участием южнокорейской женской сборной по хоккею.

Напомним, Олимпиада—2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com