Организаторы реализовали около 70% билетов на Олимпиаду-2018
В мире | 19 января 2018 года, 12:56
Организаторы зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане реализовали 744,8 тысячи билетов на соревнования, что составляет почти 70% от общего числа, передает ТАСС со ссылкой на НОК Южной Кореи.
Отмечается, что почти полностью распроданы все места на соревнования фигуристов, на турнир по керлингу и матчи с участием южнокорейской женской сборной по хоккею.
Напомним, Олимпиада—2018 пройдет с 9 по 25 февраля.
Источник: gazeta.ru
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