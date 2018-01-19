Путин окунулся в прорубь у монастыря на Селигере (3)

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В мире | 19 января 2018 года, 13:37

Президент России Владимир Путин после рабочего визита в Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетил мужской монастырь Нило-Столбенская пустынь и принял участие в крещенском купании на озере Селигер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", — сказал Песков.

Он отметил, что температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус шести-семи градусов. По словам пресс-секретаря президента, Путин ранее принимал участие в крещенских купаниях.

"Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь", — заявил Песков.

Источник: tvrain.ru

Фото: patriarchia.ru

Комментарии 3
www52 минуты назад
Окунулся в прорубь, и нашел там амфору.
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нам34 минуты назад
бы такого мужика!!!
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Ицхак Моисеевич44 минуты назад
А Гундяев его полотенцем растирал. Об этом почему то не написали.
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