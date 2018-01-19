Бельгия приняла 900 беженцев из 4000 обещанных Евросоюзу (1)
В мире | 19 января 2018 года, 15:11
Бельгия в рамках обязательств перед Евросоюзом приняла у себя лишь 900 из примерно 4 000 беженцев, которых власти обязались расселить на территории королевства, заявил представитель гражданской платформы по приему беженцев Меди Кассу.
В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.
По данным международной правозащитной организации Amnesty International, страны-члены ЕС обеспечили выполнение национальных квот на расселение беженцев менее чем на одну треть.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
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