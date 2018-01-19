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Паспортный контроль в аэропортах США стал строже — у работников службы безопасности теперь есть право конфисковать любые гаджеты у пассажиров, отказавшихся предоставить пароль от них, сообщает The Sun.

"Путешественники обязаны представлять электронные устройства и содержащуюся в них информацию в состоянии, позволяющем проверять устройство и его содержимое", — говорится в уведомлении о новых правилах.

Отмечается, что в случае отказа предоставить доступ ко всей информации, иностранцев попросту могут не пустить на территорию США или конфисковать заблокированные устройства на срок от семи дней и более.

Как сообщается, таким образом американские службы безопасности проверяют туристов на наличие связей с террористами, педофилию, нарушение норм экспортного контроля и прав на интеллектуальную собственность.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com