Ураган в Европе привел к гибели 10 человек
Жертвами урагана, обрушившегося накануне на Европу, стали порядка 10 человек, сообщают западные СМИ.
Так, в Нидерландах, по разным данным, погибли от двух до трех человек, также сообщается об одном пострадавшем.
В Бельгии в коммуне Гре-Дуасо на автомобиль упало дерево, в результате чего погиб человек. В Антверпене пострадали четыре человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В Германии погибли шесть человек, в том числе два пожарных, участвовавших в спасательных операциях. Два человека погибли в результате падения деревьев, еще два не справились с управлением транспортным средством из-за непогоды.
Из-за стихийного бедствия были закрыты некоторые аэропорты, приостановлено движение поездов и перекрыта часть дорог.
Источник: interfax.ru
Фото: СС0