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Компания Apple совместно с Colgate представила новую зубную щетку с искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте корпорации. "Умная" зубная щетка E1 контролирует процесс чистки зубов — она указывает пользователю на участки, которые остались нетронутыми. Устройство также может составить карту полости рта, а полученные данные загрузить на смартфон.

Кроме того, разработчики установили на Е1 две специальные игры, в которых щетка выполняет функцию контролера. Количество "заработанных" монет зависит от того, как долго человек чистит зубы.

Аккумулятор гаджета рассчитан на десять дней работы без подзарядки.

Стоимость новой разработки составляет 99,95 долларов.

Фото : Apple