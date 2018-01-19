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Появились подробности о смерти вокалистки The Долорес О'Риордан, сообщает Rolling Stone.

Певица скончалась 15 января в возрасте 46 лет в одном из отелей Великобритании.

Как рассказал Стивер Эрл из лондонской коронерской службы, исполнительницу нашли без сознания в ее номере. Была вызвана скорая помощь, которая подтвердила смерть О'Риордан. Полиция не нашла ничего подозрительного.

В настоящее время проводится экспертиза. О причинах смерти певицы будет известно не раньше весны. По словам представителя коронерского суда Вестминстера, на 3 апреля запланированы слушания, где определят, когда будут обнародованы выводы о смерти О'Риордан,

Семью артистки могут уведомить о результатах экспертизы до слушаний, и родственники будут вправе решать, делать ли эти данные публичными до коронерской службы.

Ранее СМИ сообщили неоднозначные данные о состоянии вокалистки The Cranberries перед смертью.

По информации TMZ, друзья исполнительницы утверждают, что в последние недели она находилась в "ужасной депрессии", а также страдала от сильных болей в спине.

Издание также напоминает, что в 2013 году О'Риордан пыталась совершить суицид, также певица страдала от биполярного расстройства.

Со своей стороны, Telegraph тоже цитирует друзей исполнительницы, согласно которым за несколько часов до смерти О'Риордан "весело болтала".

Как рассказал Дэн Уайт из рок-лейбла Eleven Seven, певица оставила ему голосовое сообщение, в котором заявила, как ей понравилась версия хита "Zombie" в исполнении Bad Wolves.

По словам Уайта, О'Риордан казалась полной жизни, шутила, ждала встречи.