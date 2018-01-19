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Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак искупалась в проруби в Томской области на праздник Крещения. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

"Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо, Томск, за –40°С", — написала журналистка к комментарии к фото.

Собчак отметила, что купание проходило в деревне Корнилово Томской области, в речке Ушайке.

Это вызвало немало язвительных шуток и острот со стороны томичей. Дело в том, что речка Ушайка, которая проходит через Томск – одна из самых загрязненных рек области, в нее выведено множество канализационных коллекторов, которые без всякой очистки сбрасывают канализацию в речную воду.

" Ее бы кто-нибудь предупредил, что купаться в Ушайке даже зимой, нельзя…Фекальная речка... Проблем от такого «купания» будет целый букет... Только хотела написать, она совершила обряд в канализации, это ее спецом туда повели что ли? Символично, мадам нырнула в фекальную Ушайку, «крестившись» фекалиями.... Думать надо, прежде чем что-то делаешь…", - написали люди.

Очевидно, что никто из сопровождающих из Томска не предупредил кандидата в президенты об опасности такого опрометчивого шага. Помимо переохлаждения, от такого купания можно реально подцепить какую-нибудь заразу, или кишечную инфекцию. Поэтому на реке Ушайка крещенские купели томичи обычно не организовывают, пишет газета "Комсомольская правда".

Напомним, многие знаменитости и политики приняли участие в крещенских купаниях. В их числе президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава Коми Сергей Гапликов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Свердловской области Евгений Куйвашев и другие.

В Риге в водах Даугавы сегодня также прошли Крещенские купания.