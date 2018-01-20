"Зашел грузином, вышел украинцем": в соцсетях высмеяли купание Саакашвили в Днепре (4)

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В мире | 20 января 2018 года, 10:18

Бывший президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили впервые искупался в Днепре на Крещение. Об этом политик сообщил в своем фейсбуке.

«Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще», — написал он.

Пользователи Twitter высмеяли фотографии.

"Зашел грузином, вышел украинцем", — написал Шахтер с Донбасса.

Многие обратили внимание на "густую растительность" на теле Саакашвили.

"Хоть бы свитер снял бы мохеровый!", "С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно", — заметили Varg Veum и зюзюка барбадокская.

Купающегося политика также сравнили с бобром.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко, искупавшись с коллегами, пошутил, что не все киевские чиновники сразу вынырнут из проруби в 2019 году.

фото: bykvu.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Nitj52 минуты назад
Divisj jakim ja garnim hlopcem stav. :)))
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Бро18 минут назад
Днепр российский, значит вышел русским.
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Таня Пасечнюк24 минуты назад
Бред мы в свободном мире живем что за бред
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