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Бывший президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили впервые искупался в Днепре на Крещение. Об этом политик сообщил в своем фейсбуке.

«Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще», — написал он.

Пользователи Twitter высмеяли фотографии.

"Зашел грузином, вышел украинцем", — написал Шахтер с Донбасса.

ФОТОРЕПОРТАЖ. Саакашвили впервые окунулся в воды Днепраhttps://t.co/6JUKfAaHWa pic.twitter.com/r6itEDByNx — События дня (@GazetaRu) January 19, 2018

Хоть бы свитер снял бы мохеровый！ — Varg Veum (@Varg_Veum_) January 19, 2018

Многие обратили внимание на "густую растительность" на теле Саакашвили.

"Хоть бы свитер снял бы мохеровый!", "С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно", — заметили Varg Veum и зюзюка барбадокская.

В соцсетях пишут, что Миколу который смотрел на жопу Саакашвили (слева) побил какой Тарас из Львова, на фото (справа) pic.twitter.com/MjJrtWhtFw — Анатолий Анатольевич (@donetskpetrovka) January 19, 2018

Купающегося политика также сравнили с бобром.

Редкая грузинская птычка доплывает до середины Днепра...! — Evgen Suroviy (@EvgenSuroviy) January 19, 2018

Ранее мэр Киева Виталий Кличко, искупавшись с коллегами, пошутил, что не все киевские чиновники сразу вынырнут из проруби в 2019 году.

фото: bykvu.com