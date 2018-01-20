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Пилоты пассажирского самолёта сумели в экстремальных условиях, во время урагана "Фридерике", совершить посадку в аэропорту немецкого Дюссельдорфа.

Воздушное судно авиакомпании Eurowings, которое следовало из итальянской Болоньи, ещё в воздухе при приземлении покачивало из стороны в сторону из-за ураганного ветра. Сообщается, что его порывы достигали 110 километров в час. Тем не менее в этих тяжелейших условиях пилоты не растерялись и даже не пошли на второй круг. После приземления на взлётно-посадочную полосу хвост самолёта вилял из стороны в сторону, однако всё завершилось благополучно.

После удачной посадки и появления видео виртуозной посадки самолёта интернет-пользователи отмечали "невероятные навыки штурмана", называя его "настоящим героем". В то же время юзеры написали в комментариях, что при просмотре видео им становилось не по себе от страха.

Напомним, 18 декабря власти Германии объявили красный уровень тревоги из-за урагана "Фридерике", порывы ветра при котором в горных районах страны достигали скорости более 200 километров. Природное бедствие уже стало причиной повреждения более 200 железнодорожных путей. Более 16 тысяч домов в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия из-за стихии остались без электричества. Жертвами урагана в Германии уже стали шесть человек.