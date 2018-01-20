Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии (5)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны фактически начали наземную операцию в сирийском Африне, сообщает газета Hurriyet.
По его словам, следующим местом проведения операции турецких войск станет сирийский регион Манбидж.
Ранее сообщалось, что турецкие вооруженные силы нанесли удар по позициям курдов в Сирии.
Министр обороны республики Нуреттин Джаникли заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких силовиков на границе и представляют реальную угрозу.
Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и бронетехника.
15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.
Может пойти банкомат какой грабануть или ювелирный, ..можно? :)))))))
Я так понимаю талончики на право и суверенитет продают штаты, и цена для каждого индивидуальна, а срок действия талончика ни уазан, ...на все воля Божья ;)))))))