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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны фактически начали наземную операцию в сирийском Африне, сообщает газета Hurriyet.

По его словам, следующим местом проведения операции турецких войск станет сирийский регион Манбидж.

Ранее сообщалось, что турецкие вооруженные силы нанесли удар по позициям курдов в Сирии.

Министр обороны республики Нуреттин Джаникли заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких силовиков на границе и представляют реальную угрозу.

Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и бронетехника.

15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.