Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии (5)

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В мире | 20 января 2018 года, 17:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны фактически начали наземную операцию в сирийском Африне, сообщает газета Hurriyet.

По его словам, следующим местом проведения операции турецких войск станет сирийский регион Манбидж.

Ранее сообщалось, что турецкие вооруженные силы нанесли удар по позициям курдов в Сирии.

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Министр обороны республики Нуреттин Джаникли заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких силовиков на границе и представляют реальную угрозу.

Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и бронетехника.

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15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.

Комментарии 5
Шнур23 минуты назад
Ибо не.уй! Эрдик Володе жизнью обязан, а такое на востоке не забывают. Пиндосы (и шавки ихние) нервничают, значит всё по плану!)))))
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Санчо28 минут назад
Жесть, ...в этом мире есть законы права, суверенитета и тому прочее?
Может пойти банкомат какой грабануть или ювелирный, ..можно? :)))))))
Я так понимаю талончики на право и суверенитет продают штаты, и цена для каждого индивидуальна, а срок действия талончика ни уазан, ...на все воля Божья ;)))))))
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Павел12 минут назад
А причём тут Кремль. Это Сирийская опозиция которую поддерживают Америкосы.
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