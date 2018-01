В мире |

При нападении боевиков на отель в Кабуле погибли и пострадали 35 человек. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности.

Как отмечается, одного из нападавших удалось ликвидировать.

Ранее стало известно, что напавшие на отель устроили перестрелку и взяли заложников.

По данным афганских чиновников, нападавших было по меньшей мере четверо.

#BREAKING: A person trapped in Kabul Intercontinental Hotel “I’m going to die. The terrorists are going from room to room to kill people.” pic.twitter.com/7UEgX1PslV