В результате пожара в отеле в центре Праги погибли не менее двух человек, сообщили в экстренных службах, передает Reuters.

Также сообщается о нескольких десятках пострадавших.

Часть людей остается заблокированными в здании отеля.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY