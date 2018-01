В мире |

Служба Белого дома по связям с общественностью перестала отвечать на телефонные звонки граждан. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, в которой говорится о приостановке работы федерального правительства из-за задержки принятия бюджета. Запись приводит портал Mashabale.

Вина за случившееся в сообщении автоответчика возлагается на представителей Демократической партии.

"К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции", — говорит автоответчик.

saw this going around and wanted to check for myself: here’s the message you hear today when you ring the White House comment line during the shutdown pic.twitter.com/sCquYj0XnX