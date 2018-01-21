В мире |

В Соединённых Штатах Америки смартфон iPhone 6 Plus теперь можно бесплатно обменять на iPhone 6s Plus. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на документ, разосланный авторизованным сервисным центрам.

Отмечается, что произвести обмен пользователи могут до марта. Получить взамен новый телефон они могут, если обратятся в сервисный центр с какой-либо проблемой, в том числе касающейся замены батареи на 6 Plus.

Всё дело в том, что клиенты стали всё чаще обращаться в центры Apple с просьбой заменить аккумуляторы на iPhone 6 Plus, которые компания уже не производит.

Напомним, ранее многие пользователи пришли к выводу, что Apple специально снижает производительность старых iPhone. Также они отметили, что мощность аккумуляторов этих телефонов не соответствует заявленным характеристикам.

Фото: pixabay.com