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Британские военные разрабатывают план эвакуации сограждан из Южной Кореи на случай удара со стороны КНДР, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным издания, группа высокопоставленных военных совершила первую двухнедельную поездку в Южную Корею для оценки ситуации в октябре.

Британские военные встретились с американскими коллегами и посетили демилитаризованную зону между КНДР и Республикой Корея. Сейчас делегация вернулась в страну еще на десять дней для дополнительной работы.

Беспокойство вызывает возможность превентивного удара по территории КНДР со стороны Вашингтона. В этом случае Пхеньян может предпринять ответные действия, атаковав Южную Корею, заявили источники газеты.

"Американцы настроены серьезно. Я много лет занимаюсь этим, и я никогда не был так обеспокоен", — заявил один из собеседников издания.

Как пишет газета, в Южной Корее постоянно проживают около 8 тысяч подданных королевства. В год страну посещают около 100 тысяч британцев. В случае военного конфликта или его непосредственной угрозы им будет рекомендовано прибыть в пункты эвакуации, откуда их вывезут на гражданских и военных самолетах. Согласно заявлению британского посольства в Южной Корее, Лондон также готов оказать помощь супругам британских граждан и их детям, независимо от гражданства.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи по инициативе США.

Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.

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