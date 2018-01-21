Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посетителей (5)
В мире | 21 января 2018 года, 11:49
Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посещения из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщает Reuters.
Агентство цитирует туристов, которые приобрели билеты в надежде увидеть достопримечательность вблизи, но были разочарованы ее внезапным закрытием.
Отмечается, что вход для посетителей закрыт и в парки.
В субботу, 20 января, правительство США временно прекратило работу, поскольку в конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства.
Ранее сообщалось, что в сенате США назначили голосование по временному бюджету на 22 января.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru
Или не дай Бог САМ -ВВП........
Как страшно жить..=)))))))))))))))))
А чего там посещать-то?
Там великолепный обзор с любого небоскрёба.
Неее, опять они ни фига никого не урыли.