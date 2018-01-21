Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посетителей (5)

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В мире | 21 января 2018 года, 11:49

Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посещения из-за приостановки работы правительства. Об этом сообщает Reuters.

Агентство цитирует туристов, которые приобрели билеты в надежде увидеть достопримечательность вблизи, но были разочарованы ее внезапным закрытием.

Отмечается, что вход для посетителей закрыт и в парки.

В субботу, 20 января, правительство США временно прекратило работу, поскольку в конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства.

Ранее сообщалось, что в сенате США назначили голосование по временному бюджету на 22 января.

Фото: pixabay.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
андрюХА2 часа назад
Неужели опять хакеры из России...
Или не дай Бог САМ -ВВП........
Как страшно жить..=)))))))))))))))))
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Светлана2 часа назад
Простите за женскую логику, но, по-моему, энту статУю и так хорошо видно! )))
А чего там посещать-то?
Там великолепный обзор с любого небоскрёба.
Неее, опять они ни фига никого не урыли.
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ёклмн2 часа назад
Не-а...,хакеры тут не при делах...,однозначно САМ!!!,такими сурьёзными делами ОН!!!, завсегда,уж будьте уверены, сам занимается,никому не доверяет...А то...:)
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