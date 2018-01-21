Франция просит создать экстренное заседание ООН из-за ситуации в Сирии (1)

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В мире | 21 января 2018 года, 14:31

Франция попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал в твиттере.

"Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит экстренного заседания Совета Безопасности ООН", — заявил Ле Дриан.

Он также отметил, что утром провел "переговоры с коллегой из Турции".

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале наземной военной операции в сирийском Африне.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Russija24 минуты назад
(((Помню как Саркози целовался с Кадаффи выклянчил у него денег на предвыборную президентскую гонку, а когда стал президентом Франции ,предал своего спонсора и вместе с США разбомбил Ливию ,а после отрезал голову своему спонсору благодетелю Кадаффи !
- Французы гнилая нация всё время ставят из себя Наполеона !
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