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Гигантский астероид, размеры которого сопоставимы со знаменитым небоскрёбом Бурдж-Халифа в Дубае, приближается к Земле. Об этом сообщает NASA.

По данным специалистов космического агентства, ближе всего к нашей планете AJ129 окажется 4 февраля. Размер астероида может достигать 1,7 километра. Отметим, что это больше, чем самое большое сооружение на Земле — Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 800 м.

Скорость космического посланника составляет около 34 километров в секунду, что в 15 раз больше, чем у самого быстрого пилотируемого самолёта в мире — гиперзвукового X-15.

Астероид AJ129, который учёные назвали "потенциально опасным", — самое большое небесное тело, которое пролетит мимо нашей планеты в этом году. Согласно исследованиям, если он упадёт на Землю, то планета погрузится в "ледниковый период".

При этом учёные подчёркивают, что вероятность такого сценария равна нулю.

Фото: скриншот из видео