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Во время террористической атаки на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле, по официальным данным, погибли 18 человек. Некоторые источники сообщают о 43 жертвах, передает телеканал Tolo News.

Боевики совершили вооруженное нападение на отель в субботу, 20 января. Атака, длившаяся более 17 часов, была подавлена. Ранее сообщалось о шести погибших, однако очевидцы событий утверждают, что убитых намного больше.

Всю ночь, за исключением двухчасового перерыва, из гостиницы раздавались стрельба и взрывы. К утру на место происшествия прибыли отряды специального назначения. Министерство внутренних дел страны сообщает, что нападавших было шестеро. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение "Талибан".

В момент теракта в гостинице проходила конференция, посвященная информационным технологиям, а также две свадьбы, сообщают источники. Охранникам удалось эвакуировать из отеля 129 человек, в том числе 41 иностранца.

Отмечается, что это уже не первый теракт в данном отеле. В 2011 году жертвами нападения на Intercontinental стали 12 человек, тогда экстремисты были ликвидированы в ходе спецоперации.

Ранее на этой неделе сообщалось, что лидер движения "Талибан" одобрил переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане в столице Пакистана Исламбаде. Спикер организации информацию опроверг и назвал сообщение "играми разведки".