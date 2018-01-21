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Альбом петербургского рэпера Oxxxymiron "Горгород" номинировали на литературную премию имени Александра Пятигорского. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Жюри премии рассматривает альбом музыканта как философскую поэму, в которой "форма разрывает привычные шаблоны". При этом произведение даже сравнивается с творчеством Марселя Пруста.

"Мирон Фёдоров в своём формате сделал то же самое, что Марсель Пруст в своём: разобрал себя, свои непримиримые и одновременно сосуществующие фигуры сознания на части и положил их как отдельные, но в единое и завершённое литературное произведение", — говорится в сообщении.

Помимо "Горгорода" в лонг-лист премии вошли произведения 37 авторов, среди которых книга Натальи Громовой "Ольга Берггольц: Смерти не было и нет", а также работа Татьяны Касаткиной "Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского".

Фото: facebook.com