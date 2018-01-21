Альбом рэпера Oxxxymiron номинировали на литературную премию
Альбом петербургского рэпера Oxxxymiron "Горгород" номинировали на литературную премию имени Александра Пятигорского. Об этом сообщают организаторы конкурса.
Жюри премии рассматривает альбом музыканта как философскую поэму, в которой "форма разрывает привычные шаблоны". При этом произведение даже сравнивается с творчеством Марселя Пруста.
"Мирон Фёдоров в своём формате сделал то же самое, что Марсель Пруст в своём: разобрал себя, свои непримиримые и одновременно сосуществующие фигуры сознания на части и положил их как отдельные, но в единое и завершённое литературное произведение", — говорится в сообщении.
Помимо "Горгорода" в лонг-лист премии вошли произведения 37 авторов, среди которых книга Натальи Громовой "Ольга Берггольц: Смерти не было и нет", а также работа Татьяны Касаткиной "Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского".
Фото: facebook.com