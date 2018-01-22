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В 2018 году человечество может столкнуться с массовым голодом и финансовыми катаклизмами. Такая информация содержится в докладе о глобальных рисках, который традиционно публикуют перед Всемирным экономическим форумом, который пройдет в Давосе 23 января.

Как пишет "МК" со ссылкой на данные доклада, эксперты уверены, что в этом году внезапный неурожай или природные катаклизмы могут вылиться в кризис мирового масштаба. Все это будет сопровождаться резким скачком цен на продукты питания.

В частности, эксперты сообщают, что наиболее высок риск дефицита рыбы из-за того, что треть ее улова добывается незаконно.

Что касается общего состояния мировой экономики, то, по словам экспертов ВЭФ, рецессия закончилась. Тем не менее, любая незначительная коррекция на рынке больно ударит по странам с высокой долей владельцев финансовых инструментов. Прежде всего речь идет о США и Великобритании. Финансовые катаклизмы также могут быть спровоцированы новыми кибератаками.

Между тем эксперты, опрошенные «МК», предупреждают о новом витке кризиса. Как отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, главный признак этого — катастрофическая ситуация с уровнем долговой нагрузки в Китае.

«В настоящее время отношение долга Китая к ВВП превышает 300%. Другими словами, страна стала финансовой пирамидой и не в силах ничего изменить», — поясняет Деев. Не возлагают эксперты больших надежд и на налоговую реформу США.

«До сих пор остается непонятным, как страна с государственным долгом свыше $20 трлн сможет позволить себе отказаться от $1,5 трлн, которые она могла получить при сохранении прежних налоговых ставок», — продолжает Деев.

во Всемирном экономическом форуме в Давосе будет участвовать премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

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